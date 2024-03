Junts votarà a favor del pressupost municipal de Berga, que s'aprovarà dijous

Junts per Berga votarà a favor del pressupost municipal. El principal grup a l'oposició ha arribat a un acord amb l'equip de govern (CUP i ERC), amb minoria a l'Ajuntament, per aprovar els comptes per aquest 2024. El ple extraordinari es farà aquest dijous, 21 de març, a 2/4 de 8 del vespre.

Junts va posar sobre la taula una desena d'inversions per donar el seu "sí" al pressupost i el govern ha acceptat les propostes. Segons exposa Junts en un comunicat, "hem negociat 10 propostes de diferents àmbits sectorials en què cal avançar més i que són fonamentals perquè la ciutat millori".

El grup ja va presentar el novembre passat el seu decàleg al govern perquè el tingués en compte per pressupost del 2024. Era la condició per votar-hi a favor. La proposta plantejava actuacions en sis blocs: educació, inversions, promoció econòmica, esports, via urbana i atenció a les persones. I amb un cost total de 478.000 euros. Finalment, la negociació ha rebaixat l'import a 421.173 euros.

La principal obra en l'apartat d'inversions és fer arribar l'aigua a Queralt, per la quantitat econòmica i "per la urgència de l'obra". Es contempla una partida de 133.173 euros. Pel que fa a la resta de blocs acordats amb Junts, el d'educació és el que té més pes econòmic, amb 150.000 euros repartits en 120.000 per a l'escola Santa Eulàlia i 30.000 per a La Valldan. Promoció econòmica s'emporta 60.000 euros, 35.000 per subvencionar l'APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) si s'aprova i 25.000 per al polígon de la Valldan. En relació amb la via urbana, s'ha decidit destinar 20.000 euros a una campanya intensiva de neteja i per eliminar pintades i 25.000 a l'enjardinament i els parcs infantils. Pel que fa a esports, s'ha pactat invertir 20.000 euros a la pista de tennis municipal i millorar el camp de Futbol 7 a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). I 13.000 euros en l'àmbit d'atenció a les persones, 7.000 per a temes socials i 6.000 euros per a polítiques d'ocupació.

Junts per Berga ha assenyalat que "com a formació política, volem fer palesa la bona voluntat d’entesa que ha tingut el govern". Per al cap de llista, Ramon Caballé, "és un bon pressupost per Berga perquè defineix el que nosaltres considerem les tres R per avançar". Són reciclar, reduir i reutilitzar: "Reciclar la política econòmica de l’equip de govern perquè ara toca gastar menys i gastar millor; reduir el dèficit de ciutat i fer un manteniment més eficient; i reutilitzar projectes no executats de l’any 2023".