La Pobla de Lillet aposta per un creixement de l'habitatge en continuïtat amb el nucli urbà

La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat definitivament aquest divendres el nou planejament municipal (POUM) de la Pobla de Lillet, que substituirà la normativa del 1988.

Els principals criteris que s'incorporen són la millora de les comunicacions del municipi i la seva accessibilitat, així com completar la trama urbana fent-la més compacte i connectar millor les diferents parts del nucli. A més, també preveu nous espais d'aparcament i la transformació d'antics sòls industrials.

El nou POUM aposta per potenciar les activitats turístiques sostenibles i respectuoses amb la natura, i també dota de protecció terrenys amb valor agrícola i proposa mesures per recuperar camins rurals, torrents i rieres.

Pel que fa al nucli urbà, el POUM completa els pocs espais que queden pendents de transformació per garantir l’obertura i urbanització dels carrers que queden per executar. També preveu alguna zona verda al barri de les Coromines.

Quant a l’habitatge, es preveuen tres zones de desenvolupament en continuïtat amb el nucli urbà, que van associades a una millora en l’accessibilitat al municipi.

Pel que fa a l’ús industrial, es dissenya un petit creixement al polígon Pla de la Vinya del Sastre, per permetre l’ampliació de l’activitat existent.

També es preveu transformar aquells àmbits ocupats per antigues indústries vinculades als rius que travessen el municipi. Aquestes actuacions volen posar en valor el patrimoni industrial històric donant-li nous usos que en permetin la recuperació i, alhora, l’atracció de nova activitat econòmica.

Respecte a les actuacions per garantir una correcta mobilitat i accessibilitat, destaca la previsió d’un vial de connexió entre el barri del Firal i les Coromines, així com l’enllaç entre aquest i la B-402 a través d'una nova rotonda. Aquesta actuació també permetria alliberar intensitat de trànsit al tram de la B-402 que discorre per tot el nucli urbà.