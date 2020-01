Així va ser el sorprenent vestit de Cap d'Any de Cristina Pedroche

Or en la peça d'art de Jacinto de Manuel, negre a la seda i els mitenes que l'acompanyen componen l'equació de moda i bona sort amb la qual Cristina Pedroche ha presentat aquest any les campanades a Antena 3 i s'ha mostrat així d'emocionada: "Amb aquesta escultura sento que em puc menjar el món, que sóc invencible i imparable. em sento més poderosa que mai i molt orgullosa de tot el meu equip que m'han ajudat per brillar així i que han fet possible que aquest somni s'hagi fet realitat ".



Per cinquè any consecutiu, ha comptat amb el seu estilista Josie com a impulsor i director creatiu d'aquest projecte que barreja moda i art per incrementar qualitativament un dels estilismes més mediàtics de l'any i així explica el televisiu periodista de moda com va sorgir la idea: "Gràcies a un reportatge que vaig realitzar per a Harper 's Bazaar vaig entrar en contacte amb Jacint de Manuel i amb el seu cercle d'artistes i artesans que han fet possible el salt qualitatiu que aquest estilisme de Cap d'Any necessitava. de el protagonisme tèxtil que ha prevalgut durant els anys anteriors, hem passat a una col·laboració artística que recrea en clau idealitzada el cos de Cristina Pedroche i que era crucial per seguir progressant, sorprenent i emocionant al seu públic ".