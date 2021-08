Una mare va compartir, diumenge passat, un vídeo i una fotografia de la seva filla totalment congelada després d'haver-se begut una copa que li havia ofert un desconegut. Millie Tapplin era en una discoteca per primera vegada després de complir els 18 i per això ja podia consumir alcohol. Durant tota la nit, només va consumir les begudes que havia demanat ella mateixa, fins que un home li va oferir una copa, ella la va acceptar i al cap de poc va haver de ser traslladada a l'hospital: "Va ser aterridor, el meu cap era allà, però el meu cos no", ha relatat ella mateixa.

Segons el diari "Mirror", els metges que la van atendre van descobrir que la beguda contenia dues drogues: una per paralitzar-la i una altra perquè es quedés inconscient. La reacció que va tenir als estupefaents la va deixar totalment congelada durant quatre hores, amb la cara desencaixada, incapaç de parlar o caminar. La mare de Millie, Claire, va decidir publicar el que havia passat a les seves xarxes socials per així poder conscienciar a altres joves: "Això és el que passa quan et droguen, si us plau, aneu amb compte quan sortiu, la meva filla ha tingut sort de tenir bons amics que han actuat com devien. Compartiu aquesta publicació per alertar a la gent."

Claire Tapplin va explicar al diari britànic "Mirror" que la seva filla era conscient de tot el que estava passant, però estava paralitzada: "Tot i que sigui pertorbador, si això salva només a alguna noia, llavors ja val la pena compartir aquesta història. Res pot preparar-te per veure una cosa així. És horrorós, semblava que estava posseïda. L'estava mirant i pensava: què li hauran donat? perquè mai havia vist una cosa així en la meva vida. Estava completament congelada. Quan vaig estar amb ella, sabia que ella era conscient i que estava intentant mirar-me als ulls, però no podia parlar", ha relatat.

"Va ser aterridor, el meu cap era allà però el meu cos no"

Millie es trobava en un club nocturn de Southend a Essex, Anglaterra, amb un grup de persones quan un home, que estava amb un grup de persones que ella coneixia, li va oferir una beguda de vodka amb llimonada i li va dir: "Prova això".

La jove va dir que era l'única beguda que no s'havia comprat durant tota la nit i va començar a sentir-se malament entre cinc i deu minuts després de provar-la: "Vaig donar un parell de glops a la beguda i vaig anar a la zona de fumadors. Vaig tornar i vaig sentir que havia begut massa i vaig sortir a vomitar fora." Seguidament va perdre la capacitat de parlar i caminar i va perdre el control de les seves mans i les seves cames.

La jove sabia que l'havien drogat perquè no se sentia borratxa. Llavors, els seus amics van avisar la germana gran, Sadie, i junts la van portar amb un cotxe cap a urgències. La mare afirma que quan va arribar, es va trobar amb l'escena que mostra el seu vídeo. Va pensar que compartint-lo podria donar a conèixer els efectes de ser drogada, ja que sempre se sent parlar del tema, però no es coneixen els efectes.

Tapplin narra el que sentia: "Va ser aterridor, el meu cap era allà però el meu cos no. Sabia tot el que estava passant, podia respondre a la gent dins del meu cap, però no podia treure-ho a fora (expressar-ho). Els doctors van intentar calmar-me perquè estava molt espantada quan vaig arribar". La mare explica que li van donar l'alta l'endemà encara que durant tot el dia va estar "completament fora de si" però que ja s'ha recuperat.

L'incident va ser traslladat a la policia d'Essex i a la discoteca que, fins i tot, va oferir protecció addicional a Millie si tornava a accedir-hi. Un portaveu de la policia d'Essex va declarar que estaven investigant què havia passat i ha demanat ajuda a la ciutadania perquè informin de qualsevol dada que sàpiguen sobre els fets que han passat.