1 minut i 30 segons és el que dura un dels anuncis més esperats de l'any. Aquest dijous, Loterías y Apuestas del Estado ha fet pública la campanya de la Loteria de Nadal del 2021. Aquest spot, fet BBDO Contrapunto, ha sigut batejat com a "Cadena de décimos" i relata la història d'un municipi on els seus veïns busquen sorprendre els seus coneguts regalant-los dècims d'una forma molt peculiar.

El modus operandi dels veïns és simple: amaguen el dècim en un lloc on el puguin descobrir els seus destinataris, però ho fan de forma que ningú pugui esbrinar qui l'ha deixat allà. Com si d'espies es tractessin, s'amaguen en els indrets més originals per deixar la butlleta quan el receptor es despista. El missatge que vol transmetre l'anunci de La Loteria de Nadal és el de la solidaritat, i ho fan amb la frase: "Compartim la sort amb qui compartim la vida".

A sis setmanes del sorteig, previst pel 22 de desembre i que repartirà 2.048 milions d'euros, Loterias y Apuestas del Estado ha presentat un spot amb un aire ben diferent del de l'any passat, que va fer referència a la pandèmia de la covid-19.