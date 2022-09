Els infants ens donen moments molt divertits. Quan es decideix penjar-los a les xarxes socials es converteix en un èxit assegurat. La seva innocència i sinceritat els empenta a dir tot allò que pensen i, cada vegada, estan més al dia de conceptes del tot més moderns.

En els últims dies, i amb l'arrencada de l'inici del curs escolar, s'ha fet viral un tuit on un alumne de 10 anys, que cursa 5è de primària, sorprèn amb una resposta a una de les preguntes de la seva professora: "què creus que pots aportar a la classe?".

Perquè diva se nace no se hace 💅 pic.twitter.com/ZFS4DmqdJS — Carla V. (@carlavt_) 16 de septiembre de 2022

"Amabilitat i glamour", respon l'infant d'una forma del tot inesperada, graciosa i magistral. Ha sigut la seva, mestra, @carlavt_, qui ha recollit la resposta en una piulada en la qual ella mateixa ha afegit: "per què 'diva se nace no se hace'".

La gent no ha tardat a reaccionar i el tuit acumula més de 10.000 'm'agrada'. Molts usuaris se sorprenen amb la resposta de l'alumne i a més alguns declaren que és una resposta que podrien haver donat sobre ells mateixos: "Jo respondria el mateix", afirma @paralexandro. Altres, converteixen la resposta amb un mem per fer servir en qualsevol ocasió: "quan em pregunten per què m'han d'apujar el sou" o "jo a les meves entrevistes de feina".

Cuando le preguntes a mi jefe en la evaluación de desempeño por qué deberían subirme el sueldo: https://t.co/evkpgRibCP — Antopática (@amediasss) 17 de septiembre de 2022