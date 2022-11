Gerard Piqué és un dels protagonistes indubtables d’aquest any. Uns mesos abans de l’estiu saltava la informació de la seva crisi sentimental amb Shakira i setmanes després, la cantant emetia un comunicat de manera conjunta en què s’assegurava que la seva relació s’havia acabat per sempre. A partir de llavors no han deixat de transcendir informacions, però la que ha cridat més l’atenció ha estat la nova relació del jugador amb Clara Chía.