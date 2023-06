La reserva per a ximpanzés de l'organització Save The Chimps a Florida ha celebrat la nova vida de Vanilla amb un emotiu vídeo en el qual es veu la reacció de l'animal en estar per primera vegada a l'aire lliure després de 28 anys de captiveri.

La ximpanzé, que va néixer en un laboratori de primats de Nova York i ha viscut fins ara sempre engabiada, deixa clar amb l'expressió de la seva cara que no pot creure el que els seus ulls veuen quan surt d'un edifici on va passar el seu període d'aclimatació. El primer que fa és abraçar a un altre ximpanzé que la rep amb afecte i després aixeca la vista al cel amb cara de sorpresa.

En la reserva de Save the Chimps, una organització que se sosté només amb donacions privades i necessita ajuda per a poder complir la seva comesa, viuen actualment 226 ximpanzés, uns primats l'ADN dels quals coincideix en un 98,6% amb el dels humans.

Després dels anys que va passar en el laboratori on va néixer servint per a diversos experiments, Vanilla va ser traslladada a un refugi d'animals sense acreditació, segons Save the Chimps. No hi havia herba i va estar en una gàbia fins que va aconseguir la llibertat, ha dit aquest dimecres a EFE Donen Mathews, director d'Esdeveniments de Save the Chimps.

La majoria dels animals de la reserva provenen de laboratoris, on abans els utilitzaven per a provar medicaments i tractaments. També n'hi ha que venen de la indústria de l'entreteniment, i altres que s'han passat la vida sent mascotes exòtiques.

Fundada per la primatóloga Carole Noon el 1997 i situada en una finca de 60,7 hectàrees prop de la localitat de Fort Pierce, la reserva és el paradís perdut dels ximpanzés. L'espai compta amb dotze illes envoltades de canals i en cadascuna viu un grup de ximpanzés, que són triats per a conviure pels especialistes en raó de diversos criteris.