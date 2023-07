A les portes de l’estrena de la pel·lícula de Greta Gerwig sobre Barbie, la nina més famosa, esvelta i multimilionària de la història, que arribarà a la gran pantalla el 21 de juliol i que protagonitzen Margot Robbie amb Ryan Gosling, el seu inseparable company, Ken, tot allò relacionat amb el món rosa de la icona de l’empresa Mattel està d’actualitat. A més del ‘revival’ per la moda ‘Barbiecore’, que ja ens va visitar a finals dels 90 i principis dels 2000 i que no és res més que vestir com un xiclet de cap a peus (Pier Paolo Piccioli, de la Casa Valentino, la va llançar l’any passat i després l’han seguit milers de marques), l’interès per la joguina ha guanyat punts i ha motivat estudis sobre el valor al qual arriben en la revenda els diferents models d’aquesta nina, creada el 1959 per Ruth Handler.

La joguina més venuda de la història (1.700 milions de dòlars va ingressar Mattel per les vendes de la nina el 2021, segons recull el portal d’estadístiques Statista) ha sobreviscut a les crítiques per construir una imatge estereotipada dels rols de gènere i contribuir a l’imaginari de la dona víctima dels cànons de bellesa occidentals.

Des de principis dels 60 fins avui han sortit 170 models de Barbie, tots amb diferents tipus de pell, pentinats i vestits, i també ha anat adquirint diferents professions, de metge a bombera, passant per científica i astronauta. Per això actualment alguns models arriben a les subhastes a xifres de cinc números, segons constata un estudi de l’agregador d’apostes BonusFinder. «Si tens una Barbie antiga a casa pots tenir un tresor», assegura l’empresa, que detalla quines són avui les 10 Barbies més valuoses de la història.

10. Barbie Bob Mackie comtessa Dràcula (2011).

El dissenyador de moda Bob Mackie, creador del famós vestit que va lluir Marilyn quan va cantar el ‘Happy Birthday’ a JFK i que l’any passat va rebentar Kim Kardashian a la Met Gala, va col·laborar amb l’empresa Mattel per produir una de les Barbies més icòniques de la història: la comtessa Dràcula. Si algú la té per casa ha de saber que es pot vendre per fins a 886 dòlars (812 euros). Aquest model és un dels ‘looks’ més audaços de l’empresa, ja que està compost per una faldilla forrada amb tela vermella i un collar que subjecta el seu cabell vermell de 10 centímetres de longitud.

9. Barbie especial Harvey Nichols (1995)

Aquesta Barbie va ser llançada com a edició limitada per als grans magatzems d’Anglaterra Harvey Nichols i només es podia comprar en aquest país. Ara és un objecte de col·lecció molt buscat amb un valor de fins a 900 dòlars (825 euros). És característica per la seva jaqueta de coll de seda rosa amb un cinturó negre prim que porta sobre un elegant vestit negre. També incorpora una estola de gasa blanca amb plomes de marabú i accessoris que inclouen un bolso de compres de xarol negre i ulleres de sol negres.

8. Barbie Baby-Sits Outfit (1963)

Es tracta d’un conjunt de joguines i roba llançat el 1963, tan sols quatre anys després del primer model, i avui té un valor de revenda de 1.036 dòlars (950 euros). El joc ‘vintage’ inclou un nadó, un biberó, un cabàs rosa d’estampat floral i una manta de ratlles blaves, bolquers blancs, un quadrat de franel·la rosa amb llunes i rivet blau, un coixí rosa, un rellotge negre, ulleres negres, una ampolla de Coca-Cola, una caixa de brètzels, una llista de telèfons i un joc de llibres.

7. Barbie 2000 edició especial Celebració (2000)

L’edició especial Celebració 2000 va sortir per al canvi de mil·lenni i avui dia pot revendre’s per un valor de 1.051 dòlars (963 euros). Aquest model de Barbie porta un vestit daurat brillant i una faldilla platejada amb daurat en capes amb petits detalls d’estrelles i flocs de neu. El combina amb una bandolera blanca de pell sintètica amb arracades daurades i un collar a joc. Al seu cabell llarg i ros té una tiara daurada.

6. Barbie Byron Lars Coco (2007)

El dissenyador de moda nord-americà Byron Lars es va encarregar d’aquesta nina de col·lecció, llançada el 2007. Avui es revèn per fins a 1.101 dòlars (uns 1.010 euros). Porta una armilla embuatada blanca, una faldilla d’encaix, guants de color rosa brillant i una agulla enjoiada el doble de gran que el seu cap.

5. City Smart Barbie (2003)

La City Smart Barbie del 2003 és la cinquena Barbie més ben valorada de tots els temps. Cotitza en la revenda fins a 1.151 dòlars (1.008 euros). Aquest model porta un vestit llapis negre amb un petit llaç a cada espatlla. Porta el cabell recollit en un pentinat elegant i un gran serrell.

4. Happy Holidays Barbie Morena (1997)

Aquesta nina ‘vintage’ ha arribat a un valor mitjà de revenda de 1.201 dòlars (1.100 euros). Porta el cabell llarg i solt fins a la cintura i un vestit estil mirinyac vermell i blanc. Els accessoris inclouen una tiara daurada amb sis pedres precioses de color robí i un collaret enjoiat amb arracades a joc.

3. Barbie Gala d’Or (2009)

La Gala d’Or va sortir al mercat per primera vegada el 2009. Es ven actualment per fins a 1.451 dòlars (1.330 euros). D’inspiració ‘retro’, porta un vestit daurat amb una faldilla amb cua de sirena. Porta també una jaqueta daurada ‘vintage’ amb guants blancs i volants. Com a curiositat, aquest model es va entregar com a regal als assistents a la Convenció Nacional de Col·leccionistes de Barbie de 2009. Els assistents podien triar entre una Barbie amb to de pell caucàsic i cabell ros mel o un to de pell afroamericà amb cabell castany fosc.

2. Barbie Dahlia (2006)

La Barbie Dahlia, que té un valor de 2.423 dòlars (2.220 euros), va ser creada per Robert Best, que ha sigut el dissenyador d’aquestes nines durant més de 25 anys. Dahlia Barbie es pot identificar clarament pel seu impressionant vestit sense tirants blanc amb encaixos negres i guants d’òpera de setí blanc. Els accessoris de Dahlia inclouen arracades de plata i un fermall adornat amb vidres Swarovski.

1. Barbie original (1959)

És el model de Barbie més valuós de tots els temps. L’original es va fabricar el 1959 i es va vendre per tan sols 3 dòlars. El màxim de revenda d’aquest model aquest any ha sigut de 27.450 dòlars (25.160 euros). Va vestida amb un exclusiu banyador de ratlles blanques i negres. Porta un maquillatge fosc, llavis vermell brillant i arracades de cèrcol daurades. Aquesta nina només va estar disponible en rossa i morena i no va ser fins a la Barbie #3 que va sortir la primera Barbie pèl-roja.