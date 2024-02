Un total de sis parells de vambes Air Jordan utilitzats per Michael Jordan durant les sis finals de l'NBA que va guanyar a finals del segle passat s'han venut per 8 milions de dòlars en una subhasta celebrada a la ciutat de Nova York (Estats Units). S'estableix així un nou rècord mundial en una subhasta de vambes esportives utilitzades en partits. D'altra banda, també suposa el segon preu més alt pagat mai abans per un record esportiu de l'estrella dels Chicago Bulls.