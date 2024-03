Anne Hughes, una dona de 72 anys de Gal·les (Regne Unit), s'ha tornat a viral per un vídeo en el qual se la veu penjada a les persianes de la botiga en la que treballa després que el seu abric s'enganxés a la porta. L'anciana es va jubilar oficialment fa set anys, però actualment treballa com a netejadora al negoci 'Best One' a Tonteg, al Regne Unit. El petit accident laboral que ha patit s'ha tornat viral: el vídeo de seguretat ha estat vist per 2 milions de persones a Tiktok en dos dies.

En les imatges, es pot veure com l'abric de Hughes queda enganxat en les persianes d'entrada de la botiga. Quan el seu company les acciona per a aixecar-les i obrir l'establiment, l'anciana queda penjada, a tocar del sostre. Després d'uns segons, el seu company per fi sent els seus crits i s'acosta a alliberar-la. "Només recordo de dir-li: 'agafa'm pel cap'- tenia por de caure'm, estava boca avall", ha relatat la dona a la BBC.

Una oportunitat per fer màrqueting

Hughes ha confirmat que no va patir ferides. Encara que insisteix que "ha après la seva lliçó" i que no es tornarà a acostar a les persianes, es pren la seva "fama" --com ella mateixa ho defineix-- amb humor. La botiga no ha perdut l'oportunitat de treure-li el costat més graciós a la situació: "No et quedis penjat com Anne i acosta't per a aprofitar-te d'alguna de les nostres ofertes! L'única cosa que puja són els nostres treballadors, no els nostres preus!", ha fet broma el negoci a Facebook.