Diuen que l’important no és el destí, sinó el camí que se segueix per arribar-hi. Per això, a l’estiu, les rutes en cotxe es converteixen en una crida a l’aventura. Sortir a la carretera per deixar-se sorprendre per tots aquells llocs que van apareixent a la vista, i decidir sobre la marxa, improvisar, prendre’s les coses amb calma... Però també toca pensar en el planeta, així que molt millor si el recorregut es porta a terme en vehicle elèctric. I no, no hi ha cap problema amb l’autonomia, perquè la xarxa de punts de recàrrega d’Endesa X és cada vegada més extensa.

De fet, aquestes dues grans rutes per Catalunya ho demostren. Tant en el recorregut pel litoral de nord a sud, com en el circular per les comarques interiors, els conductors compten amb estacions de recàrrega –també conegudes com a electrolineres– cada 50 quilòmetres o menys. Tenint en compte que l’autonomia dels vehicles elèctrics actuals supera tranquil·lament els 300 quilòmetres, la conclusió és que no hi ha cap problema per viatjar aquest estiu per terres catalanes en cotxe elèctric, perquè es podran recarregar les bateries en múltiples ocasions. A més, la recàrrega és molt fàcil amb la ‘app’ JuicePass, tal com es reflecteix en aquest vídeo:

El que sí que hi ha és un gran benefici: una clara reducció de les emissions de CO2 i de la petjada ambiental, sense oblidar l’estalvi econòmic que comporta, ja que es calcula que el consum aproximat d’un cotxe elèctric és de 2,7 euros per cada 100 quilòmetres, enfront dels 8,75 euros d’un de convencional. A més, tots els punts de recàrrega d’Endesa X compten amb un certificat de garantia d’origen verd, que garanteix que l’electricitat prové de fonts renovables.

Aquestes són dues rutes per Catalunya –amb vuit parades cadascuna– per a unes vacances plenes d’aventures, però buides de contaminació:

Ruta amb vistes al Mediterrani

La costa Mediterrània té una essència comuna, reconeixible per tots, però també una gran diversitat, com si s’hagués volgut dotar els seus diferents trams de secrets particulars. Aquesta ruta és ideal per descobrir-los tots i es pot encarar de nord a sud, o a la inversa, o bé per trams des del lloc d’origen, sempre amb diferents punts de recàrrega a l’abast.

1-Cadaqués. Resguardada del bullici pel terreny escarpat del Parc Natural del Cap de Creus, aquesta coqueta localitat marinera enamora per les seves casetes blanques, els seus carrers empinats i les seves cales de roques d’aigua cristal·lina. En el mateix Cadaqués hi ha un punt de recàrrega semiràpida (bateries plenes en tres o quatre hores).

2-Platja d’Aro. En tan sols uns quilòmetres, el visitant troba de tot en el triangle format per aquesta localitat, més dinàmica i amb múltiples opcions d’oci; s’Agaró, amb les seves platges excepcionals; i Castell d’Aro, amb el seu encant medieval. El Centre d’Oci Parc d’Aro compta amb un punt de recàrrega ràpid (80% de la bateria en mitja hora).

3-Tossa de Mar. Estirar-se tranquil·lament sobre la sorra sota la protecció d’un castell medieval no sol ser habitual. La Vila Vella de Tossa és l’únic exemple de població medieval fortificada que encara es conserva al litoral català, així que val la pena pujar pels seus carrerons fins a la part més elevada. Després es pot seguir el camí per banyar-se a Blanes mentre es carrega el cotxe elèctric.

4-Sant Andreu de Llavaneres i el Maresme. A tot just mitja hora de Barcelona es despleguen tots els pobles del Maresme, amb unes platges dignes d’una parada. I també amb una gastronomia basada en els productes locals que serveix per recarregar forces. A Sant Andreu de Llavaneres no només es pot recarregar el vehicle elèctric sinó també comprar la seva famosa coca.

5-Sitges. Al matí, platja. Després un arròs davant del mar. Al vespre, un passeig pels seus carrers per admirar la seva típica arquitectura modernista, com el Cau Ferrat, la casa taller del pintor i escriptor Santiago Rusiñol. I, a la nit, prendre alguna cosa en un bar amb vistes privilegiades. Una jornada ben aprofitada a Sitges. L’endemà es pot visitar Vilanova i la Geltrú, on també hi ha un punt de recàrrega.

6-Cambrils. Situada al cor de la Costa Daurada, Cambrils és la base ideal per explorar l’entorn, de la Tarragona romana a Salou, de Reus al Priorat. Això sí, per si mateix ja ofereix molt per fer, com banyar-se a les seves platges o passejar pel seu Barri Mariner. Tant al voltant de Tarragona com de Cambrils hi ha diversos punts de recàrrega semiràpida.

7-L’Ampolla. Es tracta de la porta d’entrada al Delta de l’Ebre pel costat nord. Val la pena deixar el cotxe a l'Ampolla i recórrer en bicicleta la zona de la Bassa de les Olles, per disfrutar d’un paisatge format pel mar, els arrossars, la llacuna i, per descomptat, els tranquils i majestuosos flamencs.

8-Sant Carles de la Ràpita. Punt final de la ruta, arriba el moment d’estirar-se al sol (o a l’ombra d’una bona ombra) i descansar. Fins a vuit platges es comptabilitzen a l'entorn de Sant Carles de la Ràpita entre les quals destaquen les de Capri i de Garbí, així com la platja natural del Trabucador. La badia dels Alfacs és idònia per practicar esports aquàtics, com el surf, el windsurf o l’esquí nàutic. I la seva cuina marinera és una cosa d’un altre món. Només queda recarregar al màxim el cotxe en el punt de recàrrega del passeig Marítim abans de tornar a casa.

Ruta circular per la Catalunya Central

Si bé a l’estiu tothom es debat entre mar i muntanya, existeix una tercera opció que té l’avantatge de no estar tan massificada. Es tracta de buscar aquelles comarques d’interior de la Catalunya Central que, malgrat no tenir tanta fama, guarden moltes sorpreses per a aquell que sap buscar-les. Aquesta ruta va a la recerca de paisatges naturals excepcionals i de mostres de patrimoni cultural i ho fa, a més, amb un impacte ambiental reduït, ja que existeixen un bon nombre de punts de recàrrega per al cotxe elèctric al llarg de tot l’itinerari circular.

1-Cardona. La ruta comença a dalt de tot: l’imponent castell de Cardona (Bages), que s’alça al cim més alt per controlar tota la vall. Es va començar a construir fa dos mil cinc-cents anys i durant l’edat mitjana va ser la residència dels senyors de Cardona. Una fortalesa inexpugnable, l’última a caure a la Guerra de Successió. En la mateixa localitat hi ha un punt de recàrrega ràpida.

2- Mura. En ple parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es troba Mura, considerat com un dels pobles més bonics de Catalunya. Al recórrer els seus carrers un té la sensació de traslladar-se a l’època medieval, amb les seves cases de pedra i l’església romànica de Sant Martí. Per si fos poc, el seu entorn natural està ple de paratges sorprenents, com la Gorja del Pare i múltiples fonts. La millor forma d’accedir-hi en cotxe elèctric és des de Manresa, on hi ha diversos punts de recàrrega ràpida.

3- Igualada. Com a capital de l’Anoia, Igualada pot ser un bon punt de partida per descobrir els salts d’aigua de tota la comarca, que permeten refrescar-se de la calor estival. Destaquen la Riera de Carme, coneguda pels seus amplis salts i pous d’aigua; la Fou de Tous, un paratge humit enmig d’una població de secà; la ruta dels Salts d’Aigua de Cabrera d’Anoia, amb fins a quatre salts d’aigua de gran bellesa: i el Gorg del Nafri de Copons.

4- Castellterçol. Situat enmig de l’altiplà de la comarca del Moianès, Castellterçol disfruta d’un entorn frondós ple de boscos i fonts naturals, així com d’unes vistes excepcionals des de qualsevol muntanya pròxima al Montseny, Montserrat i fins i tot el Pirineu. No és estrany que l’home prehistòric decidís instal·lar-s’hi, com demostren els dòlmens de Padrós, Masclamí, Gavatx o Criac. Al seu nucli urbà, que també mereix una visita, hi ha un punt de recàrrega semiràpid.

5-Montseny. Encara que s’han d’evitar les hores de més calor, una ruta pel Montseny sempre és una bona idea. A Aiguafreda es troba un dels punts d’informació del parc, des d’on parteixen alguns camins i molt a prop es troba el cim del Tagamanent. Una altra opció és acostar-se a Viladrau, on a l’Espai Montseny s’expliquen les llegendes de bruixes i bandolers. Per recarregar el cotxe elèctric, els punts més pròxims són els de Centelles i els Hostalets de Balenyà.

6-Vic. Després de tanta naturalesa, toca aprofundir en els orígens urbans de Vic. Juntament amb el Temple Romà i les restes del Castell dels Montcada es troba l’espai Vicpuntzero, que organitza visites guiades en les quals reinterpreta el conjunt arquitectònic de l’església barroca de la Pietat amb el seu campanar i el jaciment arqueològic de la Capella Fonda.

7-Montesquiu. Després de caminar entre densos boscos droure, faig i pi roig, travessats longitudinalment pels meandres del riu, apareix el Castell de Montesquiu. Els seus orígens es remunten a una torre o talaia construïda entre els segles X i XI. Ara acull un punt d’informació, una exposició i un centre de recursos, i en ell es realitzen visites i activitats vinculades al parc natural que porta el seu nom. Molt a prop, en Sant Quirze de Besora hi ha un punto de recàrrega ràpid.

8-Pantà de la Baells. Les activitats aquàtiques no només poden portar-se a terme al mar, sinó que pantans com el de la Baells són llocs idonis per practicar-les. Es poden practicar canoa, caiac, piragua, esquí nàutic o ‘wakeboard’… També s’hi organitzen rutes guiades que permeten no només divertir-se remant, sinó també descobrir els llocs d’interès d’aquest embassament de 300 hectàrees. Per exemple, el monestir de Sant Salvador de la Vedella, que emergeix al centre i que és l’únic vestigi de l’antic poble que va quedar submergit al construir el pantà.

A més a més: ¿Com i on carregar el vehicle privat?

Tant per emprendre un viatge durant les vacances com per al dia a dia, la clau per a l’ús d’un cotxe elèctric és la disponibilitat de punts de recàrrega. I aquí existeixen dues opcions: