El 40% dels productes cultivats per alimentar la població global no acaben sent consumits, un desaprofitament que contribueix al 10% dels gasos amb efecte d’hivernacle causants del canvi climàtic, adverteix avui un informe del Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF).

La producció de menjar utilitza grans quantitats de terreny, aigua i energia, cosa que provoca una contribució als gasos amb efecte d’hivernacle equivalent a gairebé el doble de les emissions anuals de tots els automòbils als EUA i Europa, remarca un informe realitzat juntament amb la cadena de supermercats Tesco.

En termes absoluts, l’informe estima que cada any es malgasten 2.500 milions de tones d’aliments, 1.200 milions dels quals es perden ja al camp i més de 900 milions als establiments de venda o als domicilis.

«Aquest informe mostra que el problema és probablement més gran del que ens imaginàvem», va declarar a Efe el cap de la Iniciativa mundial sobre pèrdua i desaprofitament d’aliments del WWF, Pete Pearson.

Anteriorment, l’organització ambientalista havia estimat que la pèrdua d’aliments era d’aproximadament la meitat (1.300 milions de tones).

Un problema augmentat per la pandèmia

Segons Pearson, la pandèmia ha empitjorat la tendència al causar «interrupcions massives a les cadenes de subministrament, forçant cancel·lacions de contractes, tancaments de restaurants i deixant grans quantitats d’aliments peribles malgastats o deixats a les granges que després van ser inservibles».

Uns 4,4 milions de quilòmetres quadrats de terreny i 760 quilòmetres cúbics d’aigua s’utilitzen per produir els 1.200 milions de tones de menjar que es malgasten al camp, abans, durant i després de la collita, o es desvien a altres usos com l’alimentació animal o els biocombustibles.

Per posar-ho en perspectiva, aquestes quantitats equivalen a un terreny més ampli que el subcontinent indi i un volum d’aigua de 304 milions de piscines olímpiques.

Ingressos alts i mitjans

L’informe va confirmar que els països d’ingressos alts i mitjans d’Europa, Amèrica del Nord i l’Àsia industrialitzada contribueixen amb el 58% d’aquestes pèrdues a les collites mundials, malgrat tenir una mecanització més gran i millors sistemes a les granges.

Malgrat que al medi agrícola és on es concentren les xifres més altes de desaprofitament de menjar, les polítiques dels governs es concentren més a l’última cadena de subministrament, la venda i el consum, va criticar l’informe, que intenta centrar l’atenció en la gravetat del problema en venedors i consumidors.

L’informe va concloure que per aconseguir una reducció significativa, els governs nacionals i els mercats han de prendre mesures per recolzar els agricultors de tot el món i comprometre’s a reduir a la meitat el desaprofitament d’aliments en totes les etapes de la cadena de subministrament.

Consum de carn

Tot i que l’estudi es va centrar en la producció agrícola més que en la ramadera, en un moment en què el debat sobre el consum de carn és al carrer Pearson va assegurar a Efe que diversos estudis globals han demostrat que hi ha una necessitat de reduir-lo, tant pel bé de la salut humana com per al medi ambient.

No obstant, el responsable del WWF va reconèixer que en alguns llocs això no és possible, i que qualsevol reducció no hauria de ser a expenses de la salut de les persones.

«Proposar un únic patró de consum o sistema de producció no aconseguiria apreciar la complexitat dels sistemes d’alimentació i la cultura, historia i ciència que hi ha darrere seu», va declarar a Efe Pearson.

«On es decideixi continuar consumint menjar que ve dels animals, s’ha d’assegurar que ve de sistemes de producció sostenibles», va concloure.