L'exterior de l'edifici consistorial d'Esparreguera està en obres per la reforma de les façanes principals i mitgeres, les cobertes de les plantes tercera i quarta i les fusteries, amb la substitució de les finestres i balconeres existents per a reparar els desperfectes, adaptar-les a normativa i millorar l’eficiència energètica de l’edifici. Les obres, que tenen un termini d’execució previst de 3 mesos, han estat adjudicades a l’empresa constructora Rehatec Obres i Restauracions SAU per un import de 399.743 euros iva inclòs, finançats amb romanents de tresoreria. Per executar les obres aquesta setmana s’ha instal·lat una bastida davant la façana del carrer de les Hortes i també se’n instal·larà una altra davant de la façana de la plaça de l’Ajuntament, amb els elements de seguretat necessaris per garantir les entrades i sortides de l’edifici. Les obres tindran afectacions a la mobilitat en els trams ocupats per les bastides, de manera que mentre durin les actuacions no es podrà circular al carrer de Les Hortes entre el carrer de Sant Jaume i la Plaça de l'Ajuntament.

Les actuacions que es duran a terme amb aquesta obra inclouen la rehabilitació de les façanes principals de l’edifici mitjançant la substitució complerta de l’aplacat de pedra actual, que presenta risc de despreniments, per un sistema de façana ventilada ceràmica amb subjecció mecànica que permetrà millorar l’aïllament i, per tant, l’eficiència energètica. Així mateix, també es rehabilitaran les façanes de la planta tercera i sota coberta, que actualment estan en mal estat de conservació, amb un sistema d’aïllament exterior. D’altra banda, els treballs inclouen la rehabilitació de les fusteries amb la substitució de les finestres i balconeres de les façanes de l’edifici, ja que les actuals no s’adeqüen a normativa i presenten diverses patologies i problemes d’estanqueïtat; la renovació dels ampits, llindes i brancals dels buits de façana; i la rehabilitació de les façanes mitgeres. Paral·lelament, s’executarà la rehabilitació de les cobertes de la tercera i quarta planta amb l’aplicació de nova impermeabilització i una nova capa d’acabat amb peces de paviment amb aïllament incorporat per a millorar-ne l’eficiència energètica. També es durà a terme el sanejat i reparacions puntuals de la marquesina de formigó que corona les façanes principals i es millorarà la seguretat d’ús de les zones de coberta, mitjançant la disposició de proteccions perimetrals a l’escala de gat existent, així com disposició de barana perimetral a la coberta de la quarta planta. Tot i que el pas de vianants es permetrà en tot moment, aquests treballs provocaran afectacions a la mobilitat de vehicles en els trams ocupats per les bastides. Així, mentre durin les obres, no es podrà circular al carrer de Les Hortes entre el carrer de Sant Jaume i la Plaça de l'Ajuntament i, d'altra banda, el carrer Gran canviarà el entit de la circulació, que serà de baixada, contrari a l'habitual. Les obres de rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament formen part del paquet d’inversions amb romanents de tresoreria aprovats pel Ple municipal el mes d’abril de 2021.