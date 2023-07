L’Ajuntament del Bruc farà accions per captar immobles que es puguin incorporar a la borsa comarcal de pisos destinat a la rehabilitació d’habitatges patrimoni de l’Ajuntament i vol adquirir un solar de la Sareb per construir-hi pisos assequibles. Aquestes són dues de les accions que es proposen en un nou programa d’actuació municipal d’habitatge (PAMH) que s'ha elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. El document dona resposta a les necessitats locals en aquest àmbit i recull un paquet d’accions per als propers tres anys, entre les quals hi ha la creació i obtenció d’habitatges assequibles.

El PAMH també planteja incrementar la capacitat municipal de desenvolupar polítiques d’habitatge mitjançant la mobilització de recursos propis –econòmics, humans i de gestió del patrimoni públic de sòl i habitatge–, i la col·laboració amb altres administracions. D’altra banda, el PAMH aposta per millorar el manteniment del parc d’habitatges amb el desplegament dels ajuts a la rehabilitació existents, amb projectes pilot de masoveria urbana i amb l’impuls de programes d’arranjaments d’habitatges i d’auditories energètiques. El Programa d’actuació municipal d’habitatge del Bruc s’ha elaborat al llarg del primer semestre d’aquest 2023. El document dona resposta a les necessitats del municipi en aquesta matèria després de detectar un estacament de la població, un elevat volum d’habitatges buits –especialment en entorns de baixa densitat– i un índex de sobreenvelliment en augment –més del 15% de la població té més de 85 anys­–.