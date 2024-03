L’Ajuntament d’Esparreguera i Aigües Vidal, l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable al municipi, han arribat a un preacord per incrementar la tarifa de l’aigua entre un 25 i un 30% de mitjana. És una reacció a uns preus que estaven congelats des del 2014 i que tenen una segona variant que havia d'afectar el preu: a partir d'aquest any, l'Ajuntament d'Esparreguera paga molt més cara l'aigua que consumeix del sistema ATL. L'increment que ha aplicat ATL és del 76% en la quota fixa i del 45% en la quota variable.

El preu de l'aigua ha estat congelat per un contenciós obert entre la companyia que presta el servei i l'Ajuntament, que es va resoldre el mes de maig de l'any passat. Ara, la proposta de l'empresa concessionària era molt més alta, perquè pretenia recuperar part del preu congelat durant una dècada amb l'increment actual. L'Ajuntament, però, també reclamava que es fessin les inversions pendents a la xarxa. La solució ha estat aparcar ambdues disputes i treballar amb una taula de preus que no suposi un augment tan important al ciutadà.

El consistori i l’empresa, segons expliquen fonts municipals, feia setmanes que negociaven un increment. Després de tants anys sense variació de preu, Aigües Vidal proposa un increment del preu que s'apropava al 50%, que la part política no compartia. Segons el preacord al qual ara han arribat govern i empresa l’increment tarifari s’aplicarà sobretot a les quotes de servei i en els trams de major consum. Així en el cas dels usuaris domèstics, la quota de servei augmentarà un 35% en els comptadors de 15 mm, que són els majoritaris, mentre que l’augment per als usuaris industrials serà del 40%, i del 42% en el cas dels agrícoles. En referència a la tarifa de subministrament, els increments aniran del 13 al 30% per als usuaris domèstics, mentre que per als industrials i els agrícoles l’increment previst és del 30%. Aquest preacord es va presentar ahir als grups municipals de l’oposició en la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.

L'increment no serà immediat, perquè s'ha d'aprovar en una sessió plenària. L'increment es farà quan l'empresa Aigües Vidal hagi presentat la documentació necessària per aplicar el canvi de preus.

Una revisió necessària

El regidor d’Aigua i Energia, Daniel Farriols, ha apuntat que “era necessari fer una revisió de les tarifes, perquè estan congelades des del 2014, entre altres coses perquè el contenciós presentat per la companyia contra el consistori ho va paralitzar tot, fins que va sortir la sentència al maig de l'any passat”. Al mes de setembre passat, després de reprendre les converses, es va arribar a un preacord, però aquest es va veure afectat per l’increment de la tarifa mitjana de l’aigua aplicat per ATL, que a Esparreguera ha representat un augment del 76% en la quota fixa i del 45% en la quota variable. Davant d’aquesta situació, la companyia va entrar una petició al consistori per a fer un augment lineal del 48,5% per a garantir la seva supervivència econòmica.

Aquest preacord suposarà un increment de la tarifa d’un 25-30% de mitjana. El regidor ha subratllat que “com que cada vegada hem d’anar reduint el consum d’aigua, i per tant demanem a la companyia que facturi menys, cal dotar-nos d’uns ingressos estables. Per això, creiem que l’esforç tarifari ha de recaure sobretot en les quotes de servei i en els trams de major consum”. La proposta de noves tarifes es va presentar ahir als grups municipals de l’oposició en la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat. Ara el consistori resta pendent de l’entrada de documentació per part de la companyia per a poder tancar l’acord i portar al Ple municipal l’aprovació de les noves tarifes.

En referència a les quotes de servei, l’augment proposat en el cas dels usuaris domèstics és del 35% per a aquells que tenen comptador de 15 mm, que és el cas majoritari amb 9.452 unitats, amb la qual cosa la tarifa passarà de 7,179 euros/mes a 9,692 euros/mes. Aquells usuaris que tinguin comptador amb tarifa social tindran un increment del 10%, passant de 3,590 euros/mes a 3,949 euros/mes. I en els casos de comptadors de 20 a 80 mm l’increment serà del 40%. Per als usuaris industrials, s’aplicarà un increment del 40% en tots els trams; i per al reg agrícola d’horts, un increment del 42%.

D’altra banda, la tarifa de subministrament s’incrementarà en el cas d’usos domèstics, un 13% per a consums de fins a 6 metres cúbics per usuari i mes (m3/us/mes), amb la qual cosa passarà de 0,316 euros a 0,355 euros; un 0,5% per al mateix consum amb tarifa social, que passarà de 0,237 a 0,249 euros; un 18% per a consums de 6 a 15 m3/us/mes, amb la qual cosa la tarifa passarà de 0,647 a 0,764 euros; i un 25% per a més de 15 m3/us/mes, passant de 0,963 a 1,203 euros. En els usos industrials la tarifa de subministrament s’incrementarà un 30% en tots els trams, el mateix percentatge que per als usos agrícoles de reg d’horts i per al subministrament a Can Vinyals.

Segons les simulacions realitzades pel consistori, l’augment mitjà del rebut, sense comptar el cànon de l’aigua, en una factura bimensual amb un consum de 12 m3, serà del 29,15%, ja que amb la tarifa actual es paga 20,44 euros, mentre que amb la nova el cost seria de 26,39 euros. En el cas d’un consum de 25 m3, amb la tarifa actual la factura és de 28,85 euros i amb la nova tarifa pujarà a 36,32 euros, un 25,90% més. I amb un consum de 35 m3, actualment es paga 38,47 euros, mentre que amb la nova tarifa el cost serà de 48,35 euros, el que representa un augment del 25,67%.