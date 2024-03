Comencen obres a Olesa de Montserrat per fer 28 habitatges de lloguer social

Olesa de Montserrat tindrà ben aviat una nova promoció d'habitatges de lloguer social. El divendres es pot considerar que es va posar en marxa oficialment una obra que ha de crear 28 habitatges de lloguer assequible en un terreny municipal ubicat al carrer de la Indústria, darrere la residència Santa Oliva. Aquesta promoció és possible perquè l'Ajuntament ha rebut un ajut de 600.000 euros dels fons europeus NextGenerationEU, dels quals només 35 municipis de tot Catalunya van ser-ne adjudicataris. Aconseguit l’ajut i després de la convocatòria d'un concurs obert, l’Ajuntament d’Olesa va adjudicar el projecte a la Fundació Salas, una entitat sense ànim de lucre que forma part de la coordinadora de fundacions d’habitatge social Cohabitac.

L'alcalde d'Olesa, Jordi Parent i el primer tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge, Marc Serradó,

La construcció s'aixeca en un solar de 1.584 m2. L'Ajuntament el cedeix a la Fundació Salas per un període de 75 anys, a canvi que aquesta entitat hi construeixi els 28 habitatges, que aquests siguin destinats a lloguer protegit, i que la fundació en faci la gestió. Hi ha el compromís, també, que el 25% dels habitatges seran per a gent jove i un 25% més, per gent gran, segons ha explicat el regidor d'Habitatge, Marc Serradó.

L’edifici tindrà una planta baixa i tres plantes pis, amb places d’aparcament en superfície i una zona verda. Els habitatges tindran entre un i dos dormitoris, amb superfícies d’entre 40 i 65 m2 aproximadament. La inversió que haurà de fer la Fundació Salas ascendeix a uns 2,3 milions d’euros.

Les persones que vulguin accedir a algun d’aquests habitatges s'han d'inscriure al Registre de Sol·licitants d’HPO. Per fer-ho, s'ha d'enviar un correu electrònic a l'Oficina local d'habitatge del municipi, que té l'adreça habitatge@olesademontserrat.cat

Aconseguir generar més habitatge assequible a Olesa

No és l'únic projecte de promocions de pisos de lloguer assequible que ha impulsat l'Ajuntament d'Olesa gràcies a la cessió de terrenys municipals. L'Incasòl ja disposa del projecte executiu i està a punt de licitar la construcció de 33 habitatges més de lloguer protegit en uns solars també del carrer de la Indústria. La promoció és possible arran del conveni signat entre l’Ajuntament d’Olesa i l’Incasòl el 2021. Es preveu que la construcció tingui un cost de 3,7 milions d’euros.

La corporació admet que no té capacitat econòmica per tirar endavant promocions pròpies d'habitatge de lloguer social, i davant d'aquesta situació "l'Ajuntament d'Olesa fa temps que estudia i aplica diferents alternatives per fer possible l'increment del parc d'habitatge de lloguer a un preu just i assequible", ha remarcat l'alcalde, Jordi Parent.

Per exemple, l'Ajuntament d'Olesa també ha donat suport a la iniciativa de la cooperativa d'habitatges en cessió d'ús Sostre Cívic per a l'habilitació del primer habitatge cooperatiu d’Olesa La Xicoira. L’edifici, ubicat entre els carrers de Pau Casals i Colom 41-47, compta amb 25 habitatges d’entre 42 i 75 m², equipats completament, i amb espais col·lectius complementaris i aparcament inclòs. Tots els habitatges estan qualificats de protecció oficial (HPO) i, gràcies al suport de l'Ajuntament, cinc unitats es van reservar per a persones empadronades a Olesa i persones joves de menys de 35 i de més de 65 anys, segons ha recordat l'alcalde, Jordi Parent.

La cessió de sòl municipal és la principal aposta que fa l'Ajuntament d'Olesa per incrementar el parc local d'habitatge assequible i, per aquesta raó, el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) recull diferents zones del municipi amb reserva de sòl per a la construcció d'habitatge públic. De fet, davant l'alta demanda que hi ha a Olesa i la poca oferta de lloguer, el POUM fixa les bases per crear 645 habitatges protegits en 16 anys. Segons han remarcat Marc Serradó i Jordi Parent.