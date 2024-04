El regidor expulsat del govern d'Olesa havia deixat sense tramitar més d'un centenar d'expedients sancionadors

El Govern d'Olesa de Montserrat integrat per ERC, Bloc Olesà-CUP i Junts acusen el regidor Jordi Martínez d'haver deixat prescriure o caducar 102 expedients sancionadors, el que ha suposat unes pèrdues en ingressos per a l'Ajuntament de 23.000 euros, segons ha fet públic, avui, el mateix equip de govern. Es tracta d’expedients "que no s’han tramitat degudament", segons fonts del govern" i s'entén que el regidor podria haver incorregut en un cas de "prevaricació per omissió". El govern olesà ha tancat aquest dimecres l’"expedient d’actuacions prèvies reservades" al voltant de l’actuació del fins fa uns dies regidor de l’equip de govern Jordi Martínez, destituït divendres passat. Fins aquest data era al capdavant de la Regidoria de Seguretat Ciutadana. En un comunicat, els tres partits de govern expliquen que "després de detectar presumptes irregularitats en la tramitació d’expedients administratius i un cop analitzades totes les dades, l’Ajuntament d’Olesa posa avui els fets en coneixement de l’autoritat judicial perquè sigui aquesta qui determini si poden ser constitutius d’un presumpte delicte de prevaricació per omissió" i asseguren que han rebut l'assessorament de tècnics i juristes abans d'actuar.

Els membres del govern han explicat que "aquests fets són els que van motivar, el divendres 5 d’abril, el cessament del regidor Jordi Martínez acordada per l’equip de govern integrat pel Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa, i feta efectiva a través d’un decret d’alcaldia. Respectant la presumpció d’innocència i el dret a la defensa del regidor afectat, l’Ajuntament d’Olesa ha pres totes les decisions amb la màxima responsabilitat per protegir els interessos de la ciutadania i de la institució". I afirmen que totes les decisions preses i accions iniciades han tingut l’acord de les tres formacions que conformen l’equip de govern format per Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa, "que continua sent un equip sòlid i estable, compromès amb el futur d’Olesa i amb la transparència i el bon govern", han afegit.

Jordi Martínez era el tercer tinent d'alcalde i havia encapçalat la llista de Bloc olesà-CUP en la darrera convocatòria electoral.