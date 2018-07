La Seu dona feina a persones amb necessitats especials

L'Ajuntament de la Seu ha posat en marxa un nou projecte per a la integració social i laboral de les persones amb necessitats especials. El consistori i l'empresa d'inserció social Integra Pirineus porten a terme l'acord que han signat a fi que els treballadors d'aquest projecte facin tasques de suport per al Servei Municipal de Parcs i Jardins de la capital de l'Alt Urgell. Les tasques se centren en la neteja i manteniment de zones enjardinades de la capital alt-urgellenca. Segons ha informat l'Ajuntament, entre altres accions, les persones empleades per Integra Pirineus estan portant a terme la neteja de la plaça de Lleteries i el desbrossament de la vegetació apareguda en alguns dels espais urbans del nou barri residencial de la zona de l'Horta del Valira arran de les abundants pluges d'aquesta primavera.

A partir d'aquest acord s'ha possibilitat la contractació de quatre persones amb discapacitat física, sensorial, psiquiàtrica o mental que se sumen a les feines de la secció de Parcs i Jardins.