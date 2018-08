Nargó homenatja l'antic transport de la fusta amb la 19a Festa dels Raiers

Coll de Nargó ha celebrat aquest dissabte la Festa dels Raiers, amb la qual homenatja cada any l'antic ofici del transport de fusta pel cabal del Segre. La jornada va consistir en una baixada per les aigües i un programa paral·lel d'àpats populars, música i un homenatge a la Dona del Raier. El president de l'Associació dels Raiers de Nargó, Àlex Ferré, va fer una valoració molt satisfactòria de la festa i, sobretot, del recorregut d'uns tres quilòmetres de baixada de raiers, que va tenir una durada d'uns vint minuts. Ferré va argumentar que «no hem tingut problemes per baixar els raids per l'aigua abundant que hi ha aquest estiu al riu gràcies a les pluges que han caigut». Farré va remarcar que cada any la festa és més concorreguda, amb molta presència de visitants que s'acosten a Nargó per conèixer l'antic ofici, que en aquesta 29 edició de la festa ha estat simbolitzada amb dos raids. Ferré va anunciar una festa gran per a l'any que ve.