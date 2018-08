La Seu prepara el solar per al nou CAP perquè es pugui construir

L'Ajuntament de la Seu ha iniciat la construcció del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) de la capital alt-urgellenca amb l'ender-roc dels antics garatges d'Alsina Graells, que els darrers anys han servit de magatzem de les brigades municipals.

L'ensorrament de la històrica nau, al solar de la qual es farà el nou centre mèdic, ha començat per la teulada, la part més sensible de l'edifici. Posteriorment es continuarà amb les parets i el perímetre de l'estructura.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha recordat que «les obres ja estan adjudicades i l'empresa encarregada les començarà al mes de setembre». L'Ajuntament s'està encarregant ara de deixar la parcel·la neta i en condicions per iniciar les properes setmanes la construcció del CAP. El departament de Salut va adjudicar les obres a l'empresa Construccions Cots i Claret, SL, per un import de 2.757.701 euros. Els treballs tenen un termini d'execució de dotze mesos a partir de l'inici de la construcció. Segons ha detallat l'Ajuntament, el nou CAP triplicarà l'espai de l'actual amb una planta baixa amb les àrees d'atenció continuada i de pediatria; la primera, entre d'altres, amb sala de tractaments, sis consultes per a metges i sis per a infermeria i un box d'extraccions; i la segona amb tres consultes per als facultatius i tres més d'infermeria. Al soterrani hi haurà un magatzem.