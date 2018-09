El Museu Cerdà recull llibres vells per vendre'ls i ajudar a finançar-se

El Museu Cerdà de Puigcerdà ha iniciat un programa de recollida de llibres vells per tal d'incorporar una font de finançament de les seves activitats. El Museu Cerdà, òrgan municipal que no té director des del traspàs del seu fundador, Oriol Mercadal, ha activat una campanya a les xarxes socials demanant els cerdans que no llencin els llibres vells que ja no utilitzen i volen treure's de casa.

Amb els llibres que reculli, la plantilla laboral del Museu Cerdà vol ampliar la biblioteca del centre i, amb els que no siguin adients a ingressar en aquesta col·lecció particular del mateix museu, organitzar-ne la venda. D'aquesta manera la institució vol aconseguir un complement econòmic per al finançament de les activitats que convoca. Amb aquest objectiu, des del museu la seva tècnica, Nati Balada, ha avançat que per Sant Jordi la institució oferirà una parada de llibres amb els volums que no hagin ingressat a la biblioteca. Balada ha apuntat que el pressupost municipal per al museu se centra en el pagament dels treballadors, el de les factures dels subministradors i el de les obres de les noves museïtzacions, de manera que l'ens no té gaire marge per a l'organització d'activitats culturals. De moment alguns veïns de la Cerdanya ja han fet donacions de llibres que tenien a casa, però la quantitat no és prou gran per activar la nova via de finançament. Des del museu han enviat un avís a la població: «Si teniu llibres que ja no utilitzeu i no els voleu llençar, els podeu portar al Museu Cerdà; nosaltres els revisarem i els que siguin adequats passaran a formar part de la nostra biblioteca. Els que estiguin en bon estat però per la seva temàtica no puguin formar-ne part contribuiran al finançament del museu mitjançant la seva venda».

La biblioteca del Museu Cerdà és de caire privat i no té, doncs, un horari públic de consulta. No obstant això, si un estudiant, historiador o persona interessada ho demana, el personal del museu li obre l'accés, segons ha explicat Balada. La biblioteca la formen volums sobre flora, història local i arqueologia, principalment.



Homenatge a Mercadal

Des del Museu Cerdà han recordat que el pròxim mes de novembre el Museu Cerdà viurà una jornada d'homenatge a Oriol Mercadal. L'acte es farà el dia divuit en el marc de les Jornades d'Estudis Comarcals de Cerdanya, coorganitzades pel Grup de Recerca.