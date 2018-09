Compromís per la Seu vol que es toqui a morts contra la gestió del Govern

El grup municipal de Compromís X la Seu, de la Seu d'Urgell, demanarà a l'Ajuntament que se sumi a la campanya per fer repics de campanades a morts que han impulsat diversos municipis de l'Alt Urgell i del Pirineu per alertar del perill de desaparició que estan patint molts nuclis a causa dels problemes de comunicacions que tenen.

El grup de l'oposició al govern del PDeCAT en aquest Ajuntament veu «necessari destacar com les retallades portades a terme durant els darrers anys per part de la Generalitat de Catalu-nya, amb una falta d'inversió en infraestructures, sanitat i altres àmbits, han provocat més atur». També es queixen que hi ha hagut «una clara despoblació, una baixada de la renda familiar i una davallada del PIB per habitant».

Per denunciar aquesta situació i reclamar millores en la gestió, demanen que les campanes toquin a morts, com ja han fet altres municipis.