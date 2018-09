L'alcalde de Das admet ara que Llarena hi té casa tot i que va dir que no ho sabia

L'alcalde de Das, Enric Laguarda, ha reconegut ara que el jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena té una segona residència al poble, fet del qual va assegurar no tenir constància quan, a principi d'any, van aparèixer les primeres pintades d'Arran a la població.

Laguarda, que va arribar a afirmar en entrevistes a diversos mitjans que cap veí no l'havia vist mai, ha admès que no va dir tota la veritat perquè pel seu càrrec no podia revelar qui té residència i qui té no en té al municipi.

Veïns de Das han assegurat que el magistrat hi té un pis des de fa molts anys per la seva destinació laboral a la ciutat de Barcelona al llarg de dues dècades i que abans que transcendís públicament pel processament dels líders sobiranistes de l'ANC i Òmnium era molt habitual trobar-se'l pel poble. Igualment, l'alcalde va negar que el magistrat tingués cap vinculació amb Das quan, setmanes abans de les pintades d'Arran, uns veïns van voler impulsar una recollida de signatures contra l'hipotètic empadronament de Llarena al municipi cerdà. En aquell moment, Laguarda va argumentar que la recollida de signatures es feia contra un veí de nom «Llanera» en comptes de «Llarena».

El magistrat Pablo Llarena va visitar Das abans de l'estiu en un cap de setmana que va aprofitar per jugar a golf. El magistrat va arribar a la població acompanyat d'una escorta policial amb agents de paisà i vehicles no logotipats.



Llaços grocs al bloc de pisos



La residència del jutge Pablo Llarena a Das ha tornat a l'actualitat informativa després que l'organització juvenil Arran dels Països Catalans hagi anunciat que, pel suport que ha rebut a través de les xarxes socials, tornarà a fer les pintades al carrer del pis que té el jutge del Tribunal Suprem a la Cerdanya.

L'organització independentista va llançar a principi de setmana un repte a través de les xarxes: si rebia més de 300 suports tornaria a fer les pintades que un grup de voluntaris del partit espanyolista Ciutadans van esborrar el cap de setmana passat. Ahir al migdia el repte havia acumulat més de deu- mil suports.

El mes de març passat militants de l'organització Arran van pintar sobre l'asfalt del carrer «Llarena feixista, ni a Das ni enlloc» i «Els Països Catalans seran el teu infern». En aquella ocasió es van equivocar de lloc i fan fer les pintades davant d'una casa unifamiliar que no era la del magistrat, que és uns metres més enllà. L'edifici del jutge va aparèixer després de les pintades amb petits llaços grocs.