Hotels i cases rurals voregen la plena ocupació a les zones de muntanya

L'escassetat de neu a les cotes baixes no ha frenat, no obstant això, el turisme en aquest pont de la Puríssima i els destins de muntanya continuen mantenint, com és tradicional, el seu atractiu.



A la Cerdanya les segones residències s'han omplert, si bé de manera esglaonada, de manera que s'han evitat les cues quilomètriques d'altres anys el dia 5 al vespre. Entre dimecres i dijous a la tarda es preveia la sortida de 470.000 vehicles de la zona metropolitana. Els pobles tripliquen el padró i la comarca s'acosta aquests dies a les 100.000 persones sumant residents, segons residents, turistes pernoctants i excursionistes d'un sol dia, segons dades dels cossos de seguretat. Això comporta una activitat econòmica que els hotels tradueixen en una ocupació entre el 80% i el 100% en funció del dia i la localització. Des de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona apunten que aquest índex d'ocupació suposa una activitat similar a la de l'any passat. Al Pirineu de Lleida l'ocupació es preveu lleugerament superior, amb índexs que arribaran al 90% en funció de la proximitat a les pistes d'esquí. El turisme rural és un dels subsectors més beneficiats, amb una previsió de plena ocupació. Això es viu de manera especial al Berguedà, una de les comarques capdavanteres en aquest segment de l'oferta turística.



El turisme a les comarques de Lleida també assolirà puntes d'ocupació fins al 90% amb les reserves d'última hora pel que fa al turisme rural i del 70% pel que fa als hotels, segons el Patronat de Turisme de la Diputació. A les comarques de Lleida el pont també beneficia especialment els destins del Pirineu i Prepirineu com ara el Solsonès. Tant és així que l'ocupació als allotjaments de muntanya és la més alta, amb cases que ja han penjat el cartell de complet.