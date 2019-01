La Diputació de Lleida porta el turisme del Pirineu a la fira de Madrid

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha anunciat la participació un any més de la marca Ara Lleida a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, que se celebra des d'aquest dimecres i fins diumenge a la campital d'Espanya.

El patronat hi portarà la proposta de la demarcació en turisme de neu, actiu i esports d'aventura, natura, cultural i gastronomia, entre d'altres. El patronat inscriurà la seva participació a la fira dins l'estand de Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme, que serà al pavelló número set, amb l'espai Pirineus, on hi haurà representats els consells comarcals de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès. En aquest espai també hi serà present l'espai Terres de Lleida, amb la participació dels consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell.

Val d'Aran i Turisme de Lleida hi tenen enguany un espai propi.