Els bars de Puigcerdà repetiran la promoció del trinxat a la nit de tapes

L'Ajuntament de Puigcerdà ha fixat per al dissabte 23 de febrer la celebració de la Festa del Trinxat, que aquest any arribarà a la 24a edició. Segons ha anunciat el consistori, els preus dels tiquets es mantindran com l'any passat, és a dir a 27,5 euros. L'Oficina de Turisme obrirà la venda el dia 4 de febrer.

Segons ha informat el consistori, per segon any, tots els dijous del mes de febrer els bars i restaurants de la vila que al llarg de l'any ofereixen tapes els dijous al vespre, en la popular ruta Pintxo pote, tornaran a crear tapes amb els principals ingredients del trinxat. Així, la Festa del Trinxat es començarà a ambientar quatre setmanes abans. Igualment, durant el mes de febrer els restaurants col·laboradors amb la festa oferiran a les seves cartes i menús l'opció de degustar el tradicional trinxat de Cerdanya.

La Festa del Trinxat l'organitza l'Ajuntament en col·laboració amb l'associació Cuina Pirinenca de Cerdanya i de diversos restaurants, pastissers, proveïdors i establiments de Puigcerdà i comarca. El cartell anunciador de la festa d'enguany és obra de l'artista local Marta Segarra. El sopar començarà a les nou del vespre amb una degustació d'embotits i formatges del Pirineu. A continuació el col·lectiu Cuina Pirinenca oferirà els entrants amb productes del territori. Després del trinxat dels restaurants de Puigcerdà se servirà vedella del territori elaborada per Cuina Pirinenca. Els encarregats de les postres seran els pastissers de la comarca.