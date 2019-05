L'Espai Ermengol analitza la gestió pública de Jeroni Grau al segle XVI

L'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell ha convocat per a avui a les 8 del vespre la tercerca conferència del cicle «Parlem d'Història».

Segons l'entitat, en aquesta sessió l'historiador Lluís Obiols Perearnau oferirà la xerrada «Jeroni Grau i el seu 'manual d'instruccions' per governar la Seu de l'any 1570», en la qual exposarà la recerca que, impulsada per l'Ajuntament de la Seu i l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, ha permès l'edició d'un tractat per al govern de la ciutat d'Urgell datat l'any 1570 així com l'estudi del jurista que el va escriure. El document, d'una importància cabdal per al coneixement institucional de la Seu d'Urgell al segle XVI, també té una notable rellevància a escala catalana, segons han remarcat els responsables del cicle. L'acte es farà a les instal·lacions de l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat del carrer Major de la Seu.