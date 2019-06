L'Alt Urgell crea una beca sobre recerca històrica de la comarca i la Seu d'Urgell

L'Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell han convocat a través de l'Arxiu Comarcal la primera edició de la beca Ciutat d'Urgell de recerca històrica sobre la comarca alturgellenca. Aquestes subvencions són biennals, de manera que la convocatòria inclou el 2019 i el 2020. L'objectiu d'aquestes subvencions és atorgar una beca d'investigació per un treball de recerca històric inèdit sobre algun aspecte que formi part de la història de l'Alt Urgell i en el qual tingui una presència rellevant el municipi de la Seu, segons ha explicat el mateix consistori. La beca té una partida pressupostària de 4.000 euros. Les sol·licituds es poden presentar presencialment o telemàticament. Els aspirants que la presentin en format telemàtic hauran d'accedir al Catàleg de Tràmits a la web municipal. La valoració de les sol·licituds presentades la farà un jurat format per l'alcalde o regidor de Cultura de l'Ajuntament, l'arxiver municipal, Lluís Obiols, i la historiadora Carmen Xammar en nom del mateix Ajuntament, i el tècnic de patrimoni Carles Gascón, i el director de l'Arxiu Comarcal, Julio Quílez, en representació del Consell Comarcal. El treball s'haurà de presentar en el termini màxim d'un any.