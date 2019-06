La Cerdanya presenta la primera colla castellera tranfronterera

La Colla Castellera de Cerdanya s'ha presentat oficialment aquest dilluns a Puigcerdà com la primera de caràcter transfronterer de la Coordinadora de Colles de Catalunya. La Colla Castellera ha presentat les camises verdblau que lluirà a les places d'arreu del país i ha fet una crida a sumar-se a la diada del 29 de juny a Alp amb les colles de Berga i Andorra, en la qual la Cerdanya farà el seu bateig al món casteller.

La nova entitat ha rebut l'aval del Consell Comarcal i els ajuntaments de Puigcerdà, Alp i Bellver, institucions que l'han reconegut com una de les principals ambaixadores de la vall en el futur pròxim. La presentació s'ha fet en un acte que ha comptat amb un cercavila i una exhibició a la plaça de l'Ajuntament. A la sala de plens, els representants de la colla i els representants polítics de la comarca han exposat els reptes immediats de la nova associació. El seu president, Joan Troyano, ha anunciat converses amb la resta d'ajuntaments a fi efecte de consolidar un projecte eminentment comarcal i transfronterer i ha fet una crida als cerdans: «a una colla castellera tothom hi és benvingut i tothom hi fa falta; és, a més, una activitat que es pot fer en família, de fet ara el nostre nucli dur són famílies que venen amb tots els seus membres». En aquest sentit, el vicepresident de la colla, Saulo Pujolàs, ha remarcat que «serem imparables; no som el que construïm sinó que construïm el que som... quan més gent siguem, més amunt pujarem». Els objectius futurs de la colla a nivell tècnic el marcarà la formació d'una pinya ampla. No obstant això, la colla veu factible optar a castells de set i vuit en un termini mig.

Troyano ha xifrat en un centenar els membres que ha aconseguit ja sumar l'entitat en el seu primer any de vida. En aquest sentit, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat l'excepcionalitat que a la Cerdanya una associació aglutini tanta gent i de tots els municipis.



L'entitat supera l'aïllament històric local amb un projecte comarcal



La colla treballa amb la diada del Bateig del dia 29 com a gran fita a l'horitzó. Per aquesta cita, en la qual es guanyarà el dret de posar-se la camisa, la colla prepara el Tres de sis, el Quatre de sis amb agulla i el Quatre de sis (3d6, 4d6, 4d6a i pd4).

El president el Consell Comarcal, Ramon Moliner, ha remarcat que és una bona notícia per la Cerdanya la implantació a la vall d'aquesta manifestació de la cultura tradicional catalana i ha emfatitzat el caire familiar que té, la qual cosa permet superar els entrebancs en la participació que sí suposen altres activitats. Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que «per fi tenim colla castellera de Cerdanya... és una de les manifestacions més característiques de la nostra cultura popular i no podia ser que no en tinguéssim».

Piñeira també ha posat l'accent en el caràcter comarcal de l'entitat: «en un territori petit en el qual els projectes són d'àmbit local, per fi surt una iniciativa que aglutina tota la comarca de la Baixa i l'Alta Cerdanya, aquesta colla és dels disset municipis de la Baixa i també de l'Alta Cerdanya». L'alcalde de Puigcerdà ha augurat un pes important a la colla en totes les celebracions de la vall. Pinera ha apuntat que la nova colla podrà oferir, com a valor afegit a l'activitat castellera, el paisatge cerdans. En aquesta línia ha avisat que «a partir d'ara sereu els ambaixadors de la nostra comarca; i quina manera més bonica, que fer-ho amb cultura».