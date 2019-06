L'entitat supera l'aïllament històric local amb un projecte comarcal i transfronterer

La colla treballa amb la diada del bateig del dia 29 juny com a gran fita a l'horitzó. Per a aquesta cita, en la qual es guanyarà el dret de posar-se la camisa, la colla prepara el tres de sis, el quatre de sis amb agulla i el quatre de sis.

El president el Consell Comarcal, Ramon Moliner, ha remarcat que és una bona notícia per a la Cerdanya la implantació a la vall d'aquesta manifestació de la cultura tradicional catalana i ha emfatitzat el caire familiar que té, la qual cosa permet superar els entrebancs en la participació que sí que suposen altres activitats.

Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que «per fi tenim colla castellera de la Cerdanya. És una de les manifestacions més característiques de la nostra cultura popular i no podia ser que no en tinguéssim». Piñeira també ha posat l'accent en el caràcter comarcal de l'entitat: «En una comarca on els projectes són d'àmbit local, per fi surt una iniciativa que aglutina tota la comarca de la Baixa i l'Alta Cerdanya, aquesta colla és dels disset municipis de la Baixa i també de l'Alta».

L'alcalde de Puigcerdà ha augurat un pes important a la colla en totes les celebracions de la vall. Piñeira ha apuntat que la nova colla podrà oferir, com a valor afegit a l'activitat castellera, el paisatge de la vall. En aquesta línia va avisar que «a partir d'ara sereu els ambaixadors de la nostra comarca; i quina manera més bonica que fer-ho amb cultura».