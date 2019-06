Junts i ERC tanquen un pacte per governar a la Seu d'Urgell

Les candidatures de Junts per la Seu i ERC han arribat a un acord per governar plegats a l'Ajuntament de la capital alturgellenca. En una reunió mantinguda aquest dijous al vespre, els alcaldables dels dos partits, Jordi Fàbrega, i Francesc Viaplana, han segellat un pacte que treu totes les opcions de governar el PSC d'Òscar Ordeig, el qual va guanyar les eleccions municipals amb sis regidors. D'aquesta manera, Junts i ERC sumen els seus cinc i quatre regidors per formar un "govern sòlid per als quatre anys", segons ha definit el mateix Fàbrega. L'acord es basa en "un model de ciutat que hem teixit els dos partits". Les dues formacions han convocat una compareixença aquest divendres a la tarda per explicar els detalls del pacte.