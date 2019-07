Puigcerdà ofereix premis als veïns que guarneixin millor casa seva amb flors

L'Ajuntament de Puigcerdà ha ofert 900 euros als tres veïns de la vila que millor guarneixin els balcons, finestres i jardins de casa seva. La dotació pressupostària s'emmarca en el Concurs de Guarniment Floral, que aquest any arriba a la dotzena edició, amb l'objectiu que els veïns se sumin a l'actuació municipal d'0mplir de flors els carrers i places i, així, crear un entorn agradable per a veïns i turistes durant l'estiu. Els 900 euros del concurs es reparteixen en tres dotacions per als primers classificats en la categoria de particulars, amb 200, 150 i 100 euros, respectivament; 250 euros en la categoria de car-rers i places i 200 euros en la de jardins. El termini per inscriure's al concurs acaba el dia 9 d'agost. Els noms dels veïns guanyadors es faran públics durant l'acte de lliurament de premis de la Festa de l'Estany. El projecte de sumar els veïns al guarniment de Puigcerdà forma part del programa d'accions del pla de Viles Florides.