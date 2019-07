La família del ramader guia Isidre Ricart dona a la Cerdanya el seu fons fotogràfic

El ramader i guia Isidre Ricart, conegut com a Perna, en una excursió arxiu particular

La família del ramader i guia de l'entorn natural Isidre Ricard, popularment conegut com 'Perna', traspassat a principis d'any a causa d'un accident laboral, ha donat el seu fons fotogràfic a l'Arxiu Comarcal de Cerdanya a fi efecte que sigui de domini públic.

El fons fotogràfic d'Isidre Ricart el formen 13.600 imatges, de les quals 3.839 són diapositives, 177 fotografies en format paper i 9.584 en format digital. Segons han explicat des de l'Arxiu Comarcal, com a naturalista, Isidre Ricart s'ajudava de la fotografia per documentar plantes, bolets, animals i paisatges que trobava durant les sortides a muntanya. També havia documentat fotogràficament taques pageses com la sega, la construcció de sitges per a l'emmagatzematge del farratge o la pujada del bestiar a la muntanya. En aquest sentit, doncs, el seu fons d'imatge constitueix un document gràfic de caire costumista de l'entorn natural i ramader que anirà adquirint valor amb el pas dels anys. Així, des de l'Arxiu han remarcat que les fotografies de Ricart «neixen de la voluntat de preservar el coneixement ancestral propi de la vida pagesa a la Cerdanya, una vida indestriable del seu entorn natural». En aquesta mateixa línea, la família del ramader i guia han decidit fer la donació del seu fons fotogràfic per tal que quedi per sempre per a la Cerdanya.

L'acte de cessió del fons fotogràfic s'ha fet a les instal·lacions del mateix Arxiu Comarcal de Cerdanya amb la presència del germà i dona de Ricart, Bonaventura Ricart i Carmen Mariñas, i el president en funcions del Consell Comarcal de Cerdanya, Ramon Moliner.

Isidre Ricart va néixer l'any 1952 a Cal Perna de Bor, a Bellver de Cerdanya. Era ramader tal com ho havien estat també els seus pares i avis. Els responsables de l'Arxiu han argumentat que « la seva activitat li havia proporcionat un gran coneixement de l'entorn natural, tant dels paratges com de les plantes i dels animals». Això, sumat al seu esperit «inquiet» i la voluntat de servei van conduir-lo a compartir amb veïns i visitants la seva passió per la natura. Així va ser com, a principis de l'any 2000, va començar a organitzar visites guiades centrades en la natura, la flora i l'ús medicinal de les plantes, i transmetia als participants el respecte per l'entorn.