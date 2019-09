Una veïna de la Seu d'Urgell de 28 anys mor en accident de trànsit a l'Alt Camp

Una jove de 28 anys d'edat i veïna de la Seu d'Urgell, L. F. G., va morir ahir al migdia en un accident de trànsit a la comarca de l'Alt Camp. L'accident va provocar afectacions viàries durant unes tres hores.

Segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'accident a un quart de dues del migdia. El xoc va tenir lloc al punt quilomètric 1,3 de la carretera TP-2311, al terme municipal del Pla de Santa Maria.

Per causes que encara s'estan investigant dos vehicles, el que conduïa la jove i el que portava una altra conductora, van col·lidir frontalment. Com a conseqüència del sinistre, la jove veïna de la Seu d'Urgell va morir a l'acte, segons assenyalaven les primeres hipòtesis, mentre que la conductora de l'altre turisme implicat en el xoc va resultar ferida de gravetat. Aquesta conductora va ser traslladada amb una ambulància medicalitzada fins a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona després de rebre les primeres atencions mèdiques al mateix lloc on hi va haver l'accident.

Arran de l'accident es van activar un total de cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van fer tasques d'excarceració de les víctimes, tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Pel que fa a l'afectació del trànsit, la carretera va estar totalment tallada des del moment en què va tenir lloc l'accident, a un quart de dues del migdia, fins a tres quarts de tres, moment en què es va poder habilitar un carril i es va donar pas alternatiu.

La situació viària es va normalitzar totalment quan faltaven aproximadament deu minuts per a les quatre de la tarda.