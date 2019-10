ERC porta a la Seu la primera diputada musulmana

La secció local d'ERC a la Seu d'Urgell ha organitzat una activitat per abordar la situació actual al país pel que fa a la realitat social. Es tracta d'una trobada amb la diputada al Parlament de Catalunya Najat Driouch. La diputada és membre de les comissions de Treball, Afers Socials i Famílies; Salut; de la que acompanya el Síndic de Greuges i de la que investiga els atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017. També és presidenta de la comissió d'Infància i vicepresidenta de la mesa de la comissió d'estudi de les polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran. Driouch va ser escollida diputada en les eleccions del mes de desembre del 2017, la qual cosa li va permetre ser la primera dona musulmana diputada en la història del país. En l'àmbit professional, Driouch és treballadora social i filòloga àrab, especialista en immigració, identitat i religió, i exerceix com a docent a la Universitat de Barcelona. La trobada se celebrarà aquest dissabte, 5 d'octubre, a les 6 al centre cívic El Passeig de la Seu.