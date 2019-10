La data de la fira obliga a canviar el col·legi electoral pel 10-N a Puigcerdà

Per primera vegada els puigcerdanesos no hauran d'anar al col·legi Alfons I per anar a votar. En les eleccions al Congrés dels Diputats de Madrid, fixades per al diumenge 10 de novembre, els veïns de la capital cerdana hauran d'anar a l'institut Pere Borrell perquè la coincidència amb la celebració de la Fira del Cavall impossibilitava al consistori assegurar als votants un accés còmode i àgil al col·legi electoral.

L'Ajuntament s'ha vist obligat a aplicar aquesta mesura com a conseqüència del canvi de data de la Fira del Cavall, la qual s'havia de celebrar el primer cap de setmana de novembre seguint la tradició, però finalment ha estat traslladada al segon cap de setmana per propiciar dues puntes turístiques. Això ha comportat que el cap de setmana de les eleccions estatals els entorns del parc Shierbeck, on hi ha l'escola pública Alfons I, registri una gran afluència de trànsit i una plena ocupació de vehicles aparcats, segons han argumentat des del mateix Ajuntament. Això és així perquè, si bé la Fira del Cavall se celebra al polígon de l'Estació, la seva cita complementària multisectorial ocupa els carrers del nucli de vianants i afecta la trama urbana que és a tocar de l'estany. Així, per assegurar als votants un accés còmode al col·legi electoral, l'equip de govern ha optat per designar seu de les votacions un recinte situat fora de l'estricte centre urbà. El consistori preveu que els votants que es desplacen en vehicle puguin aparcar als pàrquings de les Escoles Pies i del Convent. L'institut va acollir la consulta del 2014.