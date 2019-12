La Seu redactarà amb veïns i firaires una ordenança per al Mercat dels Encants

L'Ajuntament de la Seu ha fixat les bases d'una futura ordenança municipal que regularà el Mercat dels Encants dels Canonges, un espai dins dels mercats setmanals dels dimarts i dissabtes en què veïns i firaires poden vendre objectes de segona mà. Durant un mes el Mercat dels Encants no s'ha celebrat per tal que l'equip de govern, veïns i firaires pactessin les bases de la nova normativa local, la qual tindrà com a objectiu el «bon veïnatge entre veïns, paradistes i compradors», segons ha argumentat l'alcalde, Jordi Fàbrega. Durant l'últim cap de setmana, s'ha tornat a celebrat els Encants després d'un mes de parada tècnica que el mateix alcalde ha definit com a temps per «recuperar l'esperit inicial d'aquesta activitat comercial que fomenta el reciclatge dels objectes».

La fórmula bàsica els Encants consisteix en la cessió gratuïta tant de l'espai al carrer dels Canonges com del material per fer la parada per part de l'Ajuntament.