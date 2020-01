La neu arriba a les cotes baixes de la Cerdanya

El temporal finalment ha arribat a les cotes baixes de la Cerdanya aquest matí en forma de nevada intensa. A partir de les sis, la tempesta que tot dimarts va ser en forma d'aigua per sota dels 1500 metres deixant fora del mapa blanc les poblacions, ha començat a deixar neu des de Puigcerdà fins la Seu d'Urgell, afectant l'hora en que s'activen les comarques. Això ha afectat algunes línies de transport escolar, com ara la que uneix la Cerdanya amb la capital alt urgellenca. A les vuit del matí la nevada ja havia deixat set centímetres a la cota mil metres en poblacions com ara Bellver o Martinet, o nou centímetres a Puigcerdà, a la cota 1.100 metres. La tempesta ha empès la Molina a mantenir tancades les pistes d'esquí. La circulació per carretera es fa amb dificultats perquè la neu cau sobre els trams ja nets per les màquines.

La nevada ha obligat a suspendre dues línies de transport escolar, les que fan els recorreguts de Riu de Pendís a Puigcerdà per Das i Urús i la que recull els infants a Meranges, la qual cosa ha afectat una trentena d'escolars, que s'han quedat a casa. De totes maneres, els centres escolars registren una ocupació més baixa de l'habitual perquè molts pares han optat per no sortir de casa en plena nevada. El Consell Comarcal de la Cerdanya manté el pla habitual de recollida dels alumnes per la tarda però es manté alerta per, si és necessari, avançar-la.

A les cotes altes la nevada està deixant gruixos superiors als 30 centímetres. La línia de Rodalies R3 de Renfe està tallada i el servei es presta per carretera. El fet que la nevada arribi combinada amb estones de pluja fa que la neu sigui molt pesada i humida i en dificulti l'extracció.