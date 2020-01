Preveuen reobrir l'N-260 a Pont de Bar a la tarda

Les autoritats del trànsit preveuen poder reobrir la carretera N-260 aquesta mateixa tarda i restablir així el trànsit entre la Cerdanya i l'Alt Urgell. Un equip d'operaris treballa des del migdia per retirar les roques caigudes sobre el carril en sentit la Seu i, alhora, analitzar la perillositat del talús. En funció d'aquesta perillositat, els gestors del Servei Català del Trànsit i el cos dels Mossos d'Esquadra decidiran si reobren els dos carrils, un per oferir un pas alternatiu o, per contra, mantenen tallada la carretera. Fonts properes a les tasques de neteja han apuntat que la reobertura es podria efectuar entrada la tarda.

Per la seva banda, el Consell Comarcal és a l'espera de veure com evolucionen els treballs de neteja de la carretera per prendre una decisió sobre les línies de transport que uneixen les poblacions lleidatanes de la Cerdanya i les més orientals de l'Alt Urgell amb els centres educatius de la Seu. Si la carretera no es reobrís, molt probablement el servei es faria a través d'Andorra, el Pas de la Casa i el Coll de Pimorent