«La gent s'ha animat a posar-se els esquís aquest cap de setmana»

Hermínia Puig i la seva filla Alèxia, de Torelló, són aficionades a l'esquí i el practiquen assíduament. Aquest cap de setmana van aprofitar la nevada dels últims dies per gaudir de la neu a Masella, una estació que ja coneixien d'haver-hi esquiat altres dies.



Com ha anat el dia? Heu pogut gaudir de l'esquí en condicions?

Ens esperàvem més fred i la veritat és que la temperatura i la qualitat de la neu acompanya molt. A més tampoc hi ha tanta gent a les pistes com m'esperava després de les nevades d'aquests últims dies.

Creieu que aquestes nevades han animat més gent a venir a esquiar aquest cap de setmana?

Sí, perquè per exemple allà hi ha una pista que només hi sol haver les escoles d'esquí i veig que avui hi ha gent nova que està aprenent a esquiar. Sembla que la gent s'ha animat a posar-se els esquís.

Heu notat els efectes de la borrasca Glòria a l'hora d'esquiar?

La veritat és que sí. La setmana passada vam venir i era tot pedra i plaques de gel, en canvi avui les condicions de la neu són molt bones, o sigui, que la nevada s'ha notat molt positivament.