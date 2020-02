La Cerdanya ofereix 2.000 euros als joves perquè ideïn noves activitats

L'Oficina Jove de Cerdanya ha apostat per mantenir el projecte de pressupostos participatius per acostar els joves de la vall a la gestió pública dels recursos.

Les responsables tècniques del servei han anunciat la posada en marxa de la tercera edició del programa, que s'adreça a nois i noies d'entre 14 i 30 anys. Sota els eslògans «Si esteu cansats de fer sempre el mateix; si teniu una idea i voleu fer-la realitat...», l'oficina ha fet una crida a joves a fer propostes d'activitats o projectes nous relacionats amb temàtiques com ara el lleure, l'art, la natura, la formació, la solidaritat, la música o l'esport.

Els projectes guanyadors accediran a un pressupost públic de 2.000 euros per a la seva organització i realització. En aquest sentit, una de les premisses del programa és que siguin els mateixos joves que hagin proposat els projectes els que els portin a terme. En les dues primeres edicions, el programa ha permès posar en marxa activitats com ara un taller de ball, unes colònies off-line que tenien com a objectiu ajudar els adolescents a conèixer i desprendre's de les addiccions a les noves tecnologies i les xarxes socials; una gran gimcana de proves i una campanya de conscienciació sobre els valors i dinàmiques de la sostenibilitat que va incloure una jornada sobre l'ecologia a Bellver de Cerdanya.

Els joves de la Cerdanya que hi vulguin participar, organitzats en grups de tres membres com a mínim per fomentar el treball en equip, han d'enviar les propostes a les administracions convocants abans del dia 28 de febrer.



Assemblea comarcal de joves

Un cop tancat el termini, l'Oficina Jove convocarà una assemblea de joves de la comarca, oberta també als que no hi hagin presentat propostes, perquè entre tots triïn els projectes guanyadors. L'assemblea es farà el 6 de març a 2/4 de 8 del vespre a les instal·lacions de l'Oficina Jove de Puigcerdà.

L'Oficina Jove de la Cerdanya és un ens que està integrat per les àrees de Joventut del Consell Comarcal i l'Ajuntament de Puigcerdà amb el suport de la Direcció General de Joventut, que té com a objectiu acompanyar els nois i noies en el seu procés d'emancipació. Els seus programes aborden les problemàtiques i inquietuds a partir de la participació dels mateixos joves.