Compromís per la Seu alerta d'una privatització dels menjadors escolars

El grup de Compromís per la Seu va formular una interpel·lació en el darrer ple de l'Ajuntament, aquesta setmana, en què demana a l'equip de govern de Junts i ERC que «es posicioni davant la intenció de privatitzar els menjadors escolars per part del Consell Comarcal».

Segons el grup que lidera Òscar Ordeig, «fer negoci amb el menjar dels infants és intolerable, i cal apostar per una gestió pública i de qualitat dels menjadors escolars. Un model d'èxit és el que considera el menjador com un espai educatiu inclòs en el projecte del centre, amb una gestió transparent en què es tingui en compte la comunitat educativa, i que doni prioritat als aliments de proximitat». En aquesta línia, Compromís valora positivament que l'alcalde, Jordi Fàbrega, manifestés una «clara oposició» a la privatització dels menjadors escolars, però, «val a dir que és, com a mínim, xocant una posició tan radicalment diferent amb els seus companys de partit al Consell Comarcal», segons Compromís.