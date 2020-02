La Universitat a Distància de la Seu activa les matriculacions

La delegació a la Seu d'Urgell de la Universitat Espanyola a Distància (UNED) ha obert el termini d'admissió i matrícula, que es tancarà el 10 de març.

Segons ha informat la mateixa institució acadèmica, les matriculacions es poden fer per a totes les assignatures del segon semestre d'estudis de graus i la majoria de màsters oficials. Aquesta opció està destinada a estudiants no matriculats anteriorment, així com als que volen ampliar el nombre d'assignatures, segons ha remarcat la mateixa UNED.

Els alumnes que vulguin participar en la prova lliure d'accés per a majors de 25 anys tenen obert el termini fins al dia 28 de febrer.