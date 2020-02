Una ONG reforma i equipa una escola a Etiòpia amb donacions de la Cerdanya

Una delegació de cooperants de la Cerdanya és aquesta setmana a Etiòpia per portar-hi material humanitari i l'ajuda recaptada en els parcs de Nadal d'Alp i Puigcerdà i per completar un programa d'intercanvi que han fet escolars de P5 de l'escola Bac de Cerdanya d'Alp amb alumnes de la mateixa edat d'un centre de Dessie, al país africà.

L'ONG d'àmbit nacional i un fort arrelament a la Cerdanya i l'Alt Urgell Ipi-Cooperació realitza aquesta setmana un dels seus viatges anuals al continent africà per fer-hi efectiva l'ajuda de les famílies que col·laboren amb l'entitat. Actualment Ipi-Cooperació gestiona 519 apadrinaments de nens etíops per part de famílies catalanes, de les quals 35 són de la Cerdanya i l'Alt Urgell. En representació de les dues comarques, la cooperant Diana Aguilar s'ha desplaçat al continent negre per portar-hi maletes de 30 quilos de roba i material escolar per a la comunitat d'aquesta població. Segons ha explicat la mateixa Aguilar, «en aquesta escola l'any passat, gràcies a l'ajuda de l'actor José Corbacho, vam poder recaptar els diners necessaris per poder remodelar tota la zona infantil de P3, P4 i P5; i amb els diners recaptats del Parc de Nadal i de la subvenció de l'Ajuntament d'Alp hem pogut comprar el material necessari per condicionar les noves instal·lacions».

Durant l'estada a les poblacions, la comitiva d'Ipi-Cooperació ha participat en l'estrena de nous espais per als infants, tal com ha explicat la mateixa Aguilar: «Hem visitat l'escola d'intercanvi i estic superfeliç perquè hem inaugurat els gronxadors del pati de l'escola amb els diners que vam recaptar l'any passat de la subvenció de l'Ajuntament d'Alp i el Parc de Nadal d'Alp i Puigcerdà. S'ha adequat un espai d'esbarjo per als nens i nenes de la llar d'infants de l'escola. El director ens ha fet la visita de les instal·lacions i està molt molt agraït als dos ajuntaments pels seus ajuts».