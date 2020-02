Masella dona 50.000 euros als estudiants dels seus municipis

L'entrega de les beques per als estudiants d'Alp, Bagà, Das i Urús

La Fundació Bosch Aymerich, propietària de Masella, i l'Obra Social la Caixa han lliurat les beques per a estudis als joves d'Alp, Bagà, Das i Urús, municipis on l'estació té el domini esquiable. La dotació de les beques ha estat per un import de 50.000 euros, que s'han repartit entre vint-i-cinc estudiants.

Segons han explicat des de la fundació, l'acte de lliurament, celebrat dissabte, va anar a càrrec dels patrons de la Fundació Bosch Aymerich, directius de Masella i de Caixa Bank, dels alcaldes d'aquests municipis, i directius de la Generalitat encapçalats pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

La Fundació Bosch Aymerich també ha engegat aquest any un acord amb les escoles Bac de Cerdanya d'Alp i Llums del Nord i l'institut Pere Borrell de Puigcerdà per assumir el cost de les respectives setmanes blanques. L'acord, que aquest curs ha beneficiat 600 alumnes, s'ampliarà en els pròxims anys amb les escoles de la resta de la comarca que ho sol·licitin. L'objectiu de la fundació és revertir al territori els beneficis de l'estació de Masella.