La Cerdanya rebutja el retorn a l'antiga frontera policial

Amb una setmana de rutina en la fase u i la perspectiva d'entrar a la fase dos dilluns que ve, la Cerdanya insta les autoritats nacionals i estatals a alleugerir el doble control policial que limita la lliure circulació dels cerdans al mig de la vall. La petició d'una major mobilitat, també entre les regions sanitàries que es van posant al mateix nivell, ha unit alcaldes i representants públics del Pirineu.

Passar de Puigcerdà a la Guingueta, o a l'inrevés, és aquests dies un maldecap pels cerdans equiparable als antics tràmits duaners i de visats per entrar i sortir dels països. El control de la Policia Nacional espanyola instal·lat des del mes de març a Puigcerdà s'hi ha sumat en les últimes setmanes el de la Gendarmeria a l'entrada de la Guingueta, la qual cosa ofereix un escenari de setge policial més propi dels anys de la Guerra Freda que de l'actual cooperació comunitària europea. Els agents d'un i altre costat demanen certificats mèdics i instàncies laborals als conductors i s'hi miren especialment quan la matrícula és de l'altre costat de la ralla. Això dificulta el pas als milers de cerdans que fan una vida transfronterera, ja sigui per qüestions laborals, escolars o familiars. Així, ensenyar papers i mirar d'entendre's en un idioma que sovint no es domina s'han sumat a la quotidianitat cerdana.

Aquest escenari ha obligat molts veïns a provar sort als passos fronterers alternatius, on els controls policials hi són tan sols de manera aleatòria. Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, s'ha unit a d'altres polítics del Pirineu per exigir un replantejament en la gestió de la mobilitat. Piñeira ha argumentat que a l'igual que fins ara els desplaçaments per anar a treballar o per accedir a l'Hospital de Cerdanya amb finalitats mèdiques s'han pogut fer, cal anar recuperant els «intercanvis de molts tipus» que hi ha entre totes dues bandes de la línia estatal. En aquest sentit, ha apostat per establir un límit de distància on aquests siguin possibles, ja que, afegeix, cal ser «capaços de donar respostes diferents» segons l'evolució que vagi tenint la pandèmia. L'alcalde de Puigcerdà ha remarcat que cal obrir un debat sobre la mobilitat entre les regions sanitàries que estan a la fase 1 de desescalada. Així, prioritzant la «preservació de la salut», ha apuntat que en aquesta etapa cal també, «anar recuperant i reactivant mica en mica l'activitat econòmica amb seny i responsabilitat».