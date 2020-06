Dues companyies s'interessen en operar des de l'aeroport de la Seu d'Urgell

Dues empreses, una d'espanyola i una altra de francesa, han mostrat el seu interès per operar vols des de l'aeroport Andorra-La Seu, segons ha explicat el ministre andorrà de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que no ha donat cap detall més enllà de la seva nacionalitat. Tot i això, ho valora de manera molt favorable i més tenint en compte, afegeix, l'actual context de crisi que està afectant especialment les companyies aèries. En aquest sentit, ha fet notar que la situació actual no perjudica la infraestructura pirinenca, sinó que, fins i tot, "pot beneficiar" el fet que hi hagi aquests vols regulars, ja que semblaria que aquestes empreses tenen avions disponibles i volen "apostar per noves rutes" que siguin sostenibles.

Les dues empreses tenen "experiència" i coneixen les característiques i l'evolució històrica de l'aeroport, segons ha explicat Gallardo, que també ha dit que podrien posar en marxa rutes de cara al pròxim hivern. En aquest sentit, la voluntat de l'executiu seria que no es limitessin a la temporada de neu, sinó que s'allarguessin tot l'any per permetre també l'arribada de turistes de negocis i de compres. Per aquest motiu, el ministre veu molt important la implicació del sector privat i ja s'han mantingut converses amb l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), que ha mostrat el seu interès.

Precisament, en el debat organitzat per l'EFA divendres passat, el president de Grandvalira, Joan Viladomat, va posar sobre la taula la voluntat de portar esquiadors a través d'aquest aeroport. La idea seria organitzar, segons va dir, "vols que surtin cada divendres i diumenge a diversos punts d'Europa i el món", començant per Madrid i Lisboa i amb la voluntat d'anar ampliant l'oferta. De fet, va recordar que una quarta part dels seus clients arriben en avió, molts d'ells des del Regne Unit i Rússia. D'altra banda, es va mostrar en contra de construir un aeroport en territori andorrà.

Per la seva banda, la ministra andorrana de Turisme, Verònica Canals, ha valorat l'interès de les dues empreses de manera "molt positiva", ja que potenciant aquesta infraestructura, ha dit, es fomenta "altra manera d'arribar" al país i un altre tipus de 'target' provinent de destinacions més llunyanes. A més, també ha incidit en la importància que el sector privat s'impliqui en potenciar l'aeroport.