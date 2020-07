Josa i Tuixén licita l'arrendament del refugi de muntanya i l'edifici de l'alberg i el centre cívic

La realitat que descriu el professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Ricard Morén coincideix en el temps amb el procés de licitació, per part del consistori de Josa i Tuixén, de l'arrendament del Refugi de coll de Port, que disposa de 15 places, que surt amb un preu base de 350 euros al mes i on s'estan enllestint unes obres d'adequació de la primera planta de l'edifici amb una inversió de prop de 70.000 euros.

Una de les persones que hi han mostrat interès és Lluís Roca, que creu que l'establiment pot ser adient per muntar-hi un negoci basat en la recuperació de «la cuina d'abans, amb producte de proximitat». Roca resideix actualment a la província de Barcelona però sempre li ha agradat molt la munta-nya, motiu pel qual vol intentar establir-se a la zona per estar en contacte amb la natura i també amb la gent que hi viu.

L'Ajuntament de Josa i Tuixén també està en procés de llogar l'alberg de joventut i centre cívic de Can Cortina, on hi ha una seixantena de llits i s'han destinat un total de 84.000 euros en diverses accions de millora en els darrers anys. En aquest cas, el preu és variable en els primers cinc anys, començant per un import de 120 euros mensuals durant el primer any fins a arribar als 600 el cinquè.