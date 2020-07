El Bisbat allarga tot l'any la cessió a l'hospital de part del Seminari

El Bisbat d'Urgell i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell han establert un conveni segons el qual l'ens hospitalari podrà utilitzar tot aquest any la tercera planta del Seminari Diocesà per allotjar-hi usuaris de la residència assistida i de la unitat sociosanitària. Amb la signatura d'aquest conveni les dues institucions de la capital alt-urgellenca donen continuïtat a l'acord establert ja el mes de març a partir del qual es van poder traslladar una vintena de padrins a l'edifici històric del Seminari per rebaixar el risc de contagi de coronavirus dels avis i, alhora, ampliar l'espai d'atenció de l'hospital. L'acte de signatura ha estat celebrat per l'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i l'alcalde, Jordi Fàbrega.